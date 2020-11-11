亞特蘭大勇士隊戰斧歌威名遠揚，NFL堪薩斯酋長隊也使用過。(Youtube)

大聯盟克里夫蘭印地安人、亞特蘭大勇士的隊名還能再撐幾年？由於這些名稱有冒犯北美原住民之嫌，印地安人今年7月表示他們已經開始研議此事，到了11月有些進展，傳言不久之後會有新的發布。2021年球季應該還不會改名，球團認為要先想出合適的新隊名。

印地安人一度叫做拿普隊(Naps)，源於他們的球星拿破崙·拉傑威(Napoleon Lajoie)。拉傑威1914年離隊，大家幫取的新名稱「印地安人」其實是他們蜘蛛隊(前身的隊名)時期的別稱，因為他們曾經有原住民球員。沒想到「印地安人」一用就是100多年。

NFL華盛頓紅皮隊遭到贊助商威脅而改名，但是事出緊急，他們沒有新的名稱，本季就只是「華盛頓足球隊」，隊徽是個W，像是一支空白的隊伍。所以印地安人希望撐到新隊名出來再換。

民主黨在這次總統大選獲勝，少數民族為之精神一振。《今日美國》報導，勇士隊的骨頭特別硬，他們最近仍無意改名，但是計畫停止「勇士戰歌」「戰斧舞」、禁止觀眾使用原住民頭飾、禁止在臉上塗抹原住民彩繪。NFL堪薩斯酋長隊也是採用「不改名，限制衣著與動作」的路線。部分原民團體無法接受，他們的領袖堅持「除了改名沒得商量」。

(中時新聞網)