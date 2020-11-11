在預期寒冬將至，百貨周年慶大賣羽絨被，銷售量均較2019年同期成長一成以上，需求增亦促使羽絨原料自10月起漲，合隆羽藏董事長陳彥誠指出，目前仍屬緩速起漲，後續行情狀況須視中國及國際的市場情勢而定。

合隆羽藏耕耘寢具業多年，值周年慶期間推出新品「雙TOG羽絨被」，一件被子兩種保暖度；陳彥誠說，2018年從33±1最適溫度出發，推出TOG保溫性能概念寢具，以科學角度讓消費者依照個人環境、需求挑選出適合自己的羽絨被。2020年則以「一人一半厚薄隨心蓋」為設計理念，首創專為台灣氣候及男、女體質量身打造雙感TOG羽絨被，並提供基礎、CAS台灣原產、加拿大白鵝3系列，從入門到頂級、不同絨比共15種組合，透過科學檢測挑選出個人喜好與符合預算的羽絨被。

合隆羽藏繼台北民權店、桃園大園店、台中草悟道店之後，10月進駐台北蛋黃區再展台北國館店，提供免費預約試躺服務。

陳彥誠指出，受到疫情影響，大陸羽絨廠按規定延後數周復工，但過了四月之後產能逐漸恢復正常，由於羽絨原料是鴨鵝肉品產業的副產品，供應狀況不受此波疫情影響，較沒有缺料問題，但也因疫情爆發初期，訂單減少，羽絨原料價格一路下跌，自四月起甫回復平穩，但隨著疫情和緩、時序入秋冬及中國銷售季的來臨，中國國內的羽絨需求增加，導致價格在10月明顯上漲。

(工商 )