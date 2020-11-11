民進黨立委劉世芳。（本報資料照）

立法院今天審查司法院及所屬預算案，針對司法院的宣傳費用，國民黨立委李貴敏提案減列一千萬，民進黨立委劉世芳也提案減列600萬。劉世芳認為目前司法院的宣導方式無法拉近民眾與司法的距離，她舉例如果要宣導家事法庭，受眾是家庭主婦，那司法院秘書長可以去跟全台灣最美麗的歐巴桑陳美鳳一起上節目，做蛋炒飯，用柔性方式跟主婦宣導。

司法院編列2600多萬用作宣導使用，卻引發藍綠立委的質疑。李貴敏認為如果花錢協助提升司法品質他沒意見，但政府機關宣傳應該盡量以免費且低廉價格執行，不是把錢花在大內宣，行政單位已經夠多大內宣，還有小編上班做打擊異己的事情，所以她提案減列1000萬。

劉世芳則表示，她意見跟李不同，但她也支持減列或是凍結，因為就目前司法院宣導狀況來看，是有新法案一通過，就增加預算宣傳。但是司法院應該做的是拉近與民眾距離，且許多宣傳有「天龍國思維」，廣告都買在北部跟大都會區，買了台北的捷運廣告，但高雄也有捷運，屏東也有公車，這些有注意到嗎？在司法院沒有提出有效的宣傳方法前，都支持減列或凍結。

司法院發言人張永宏表示，今年之所以擴大編列600萬預算變成2600萬，是因為立法院通過許多新法案，包括商業事件法、少年事件處理法、憲法訴訟法、家事調解制度、被害人訴訟參加等等，因為更多新法上路才需要更多預算向民眾宣導。

國民黨立委吳怡玎則質疑，立法院每個會期一定都會陸續通過各種法律，這種說法難道是每通過一個新法案，司法院就要一直追加預算去宣傳？張表示，司法院當然也不希望越花越多錢，但是不同制度有不同受眾，要讓他們了解制度的運作，今年才匡列特別多預算。

劉世芳則認為司法院的回覆她無法接受，她認為司法院說有新法案要上路就要增加宣傳費，就是想法沒改過來，她不是為刪而刪，而是認為司法院會做不好，做不好的話，預算就只有一次，下次就沒有了。

劉世芳舉例建議，比如勞工事件法相關，勞團本來就有勞安教育，為何不跟他們借點時間宣導？而家事法庭跟兒少法，可以去幼稚園跟家長宣導。或是上家庭主婦會看的節目，比如上陳美鳳的節目，「秘書長你跟陳美鳳上節目，你會蛋炒飯吧？」用柔性的方法跟家庭主婦的族群接觸宣導，拉近司法與民眾距離。由於藍綠立委都有意見，且傾向於減列或凍結，兩案皆保留朝野協商。

(中時 )