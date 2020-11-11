一名29歲男子日前罹患大腸癌，就醫後驚覺包括他的祖母、爸爸、叔叔、姑姑，家族三代竟有5人都曾罹患大腸癌，醫師探究背後原因，發現他們都是「遺傳性非瘜肉大腸直腸癌」，是一種常見的遺傳疾病，而且有50％的機率會遺傳給下一代。

根據三軍總醫院的衛教資料指出，遺傳性非瘜肉大腸直腸癌是遺傳性大腸直腸癌最常見的疾病之一，約佔所有大腸直腸癌的2～5%，患者通常年紀輕輕就可能罹癌，而且最驚人的是，不局限於大腸直腸癌，包括子宮內膜癌、卵巢癌、泌尿道癌、腦瘤、膽道癌、小腸癌等都可能發生，風險比一般人高出好幾倍。

至於要如何評估有無遺傳性非瘜肉大腸直腸癌基因，可以觀察下列3大指標：

1.家族中至少有三位成員罹患大腸直腸癌，其中兩位需為一等親。

2.至少連續兩代有成員罹病。

3.至少一位親戚成員發病年齡在50歲以下。

如果家族有上述情形，建議盡快做大腸直腸癌相關的先天基因檢測。

大千綜合醫院外科主任馮啟彥接受本報訪問時表示，非家族遺傳的偶發性大腸癌，佔所有大腸癌的70％，通常好發於50歲以上，發生原因與生活飲食有關，例如：少吃蔬果、常吃肉類與油炸燒烤類食物；另外30％則與家族遺傳有關，根據研究發現，家族若有大腸癌病史，罹病的機率較常人高出1.5倍，若有兩位1等親皆罹患大腸癌，風險將提高3倍。

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(中時新聞網)