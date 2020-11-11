MSCI(明晟)公布半年度權重調整，PCB廠—泰鼎-KY(4927)及連接器廠—宣德(5457)獲增為全球小型指數成分股，受此激勵，宣德盤中股亮燈漲停，泰鼎-KY亦一度站上80元關卡。

MSCI公布半年度權重調整，其中全球小型指數新增多達25檔台股成分股，宣德及泰鼎-KY因獲增為成分股，成為今天股價上漲的推手。

除獲選為MSCI全球小型指數成分股，泰鼎-KY業績也表現不俗，受惠於中美貿易戰轉單效益發酵及新產品貢獻，泰鼎-KY第3季合併營收為32.23億元，季增8.05%，為107年第3季以來單季新高，營業毛利為6.91億元，季增2.83%，單季合併毛利率為21.44%，營業淨利為3.55億元，季增3.5%，稅後盈餘為3.61億元，季增4.05%，創下單季歷史新高；累計前3季營業毛利為19.22億元，營業淨利為9.76億元，稅前盈餘為10.1億元，歸屬於母公司稅後盈餘為9.9億元，每股盈餘為5.22元。

泰鼎-KY自結10月合併營收為10.88億元，月增20.75%，年成長39.4%，累計前10月合併營收為98.99億元，年成長11.36%；由於NB及TV等需求依舊勁，汽車客戶訂單增溫，泰鼎-KY第4季營運可望淡季不淡，有機會比第3季好，全年業績可望創下歷年新高。

宣德尚未公布前3季財報，不過宣德在大股東立訊支持下，蘋果零件的供應比重持續攀高，帶動公司上半年稅後盈餘達2.99億元，年增4.1倍，每股盈餘1.79元，累計前10月合併營收為118.8億元，年成長48.75%，亦呈現高成長趨勢，法人預估，若無意外，宣德今年獲利有機會創下掛牌新高。

(時報資訊)