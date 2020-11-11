法國奢華連鎖百貨公司春天百貨(Printemps)為巴黎吸引高端外國消費者的重要吸金石，周二總工會CGT宣布將關閉法國數個據點，以抵禦二波疫情衝擊。

各國的實體零售商多為疫情的重災戶，或是政府下令的商場關閉，或是因國際觀光客的減少所致。

春天百貨專門銷售頂級化妝品或例如Burberry、Gucci等品牌，極容易受觀光客減少影響。

該集團在春天招牌下的19個百貨商場將關閉其中4家。據該公司與工會的討論顯示，一家為北部Le Havre的城市，一家在東部的史特拉斯堡(Strasbourg)。

春天在巴黎的一家分支也被指名關閉。另外集團更廣泛的三家運動服飾商店Citdium也將關閉。

CGT工會指出，約春天的15%人力或450名員工將面臨失業，這些也包括公司總部的助理或幕僚工作人員。

春天百貨發言人僅簡短表示，這些措施為避免公司的營業損失。

法國許多零售商店在疫情前已經面臨困境，包括今年初的運輸業罷工導致人流減少、去年發生的反政府示威讓店家被迫關閉。

許多零售商更面臨電子商務的挑戰，雖然部分頂級百貨零售商則著重在現場的顧客服務，然亦稍受影響。

(時報資訊)