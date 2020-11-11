台灣證券交易所依據上市公司公告的10月營收顯示，全體上市公司10月營收總計3兆416億元，年增0.79％，營收成長公司共507家。累計今年前10月全體上市公司營收總計26兆3,464億元，年減幅1.41％。

上市公司10月營收呈現成長趨勢主要產業為生技醫療業、半導體業及電機機械業，衰退主要產業為油電燃氣業、觀光事業及金融保險業。

證交所表示，經瞭解上市公司10月營收成長較大產業，生技醫療業因個別公司受居家健身意識高漲，帶動產品銷售增加，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，加上遠距辦公、教學推動電腦儲存及消費性電子需求提升，電機機械業因個別公司受下游需求增溫帶動業績成長。

衰退產業中，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，金融保險業因個別公司壽險業務受保險新制、期滿保費退還等因素影響，保險業務淨收益減少，導致營收下滑。

(時報資訊)