淡海輕軌第一期藍海線將在15日下午2時正式通車，當天下午到晚上活動不間斷，淡水漁人碼頭觀海廣場「藍海通車嘉年華」、600秒高空煙火秀接連登場，還有歌手畢書盡、陳彥允及搖滾團體八三么演出，邀民眾一起來同樂。

新北捷運局表示，當天上午10時有通車典禮儀式，下午2點開始營運，捷運局邀請近30家商家進駐淡水漁人碼頭觀海廣場舉辦園遊會，配合藍海線正式營運，民眾可以搭乘輕軌從紅樹林站直通漁人碼頭。

「藍海通車嘉年華」的舞台表演有蘋果劇團表演的《龍宮奇緣》、《遊藝藍海》，還有故事小劇場《探尋藍海》，及在地團體表演，活動會場還有打卡贈好禮等活動，到晚上7時30分將施放長達10分鐘的高空煙火秀，也邀請歌手陳彥允、畢書盡以及搖滾團體八三么壓軸演唱。

新北捷運局表示，煙火最佳觀賞點除漁人舞台廣場、觀景平台及情人橋，藍海線新通車的台北海洋大學站，也是不錯的觀賞景點，還能遠眺「藍海橋」同步點亮光雕投影秀。

另八里風帆碼頭廣場、八里觀海長堤也不失為絕佳觀賞點，加上八里城市沙雕及光雕展，適合規畫安排一日遊行程，參觀後欣賞燦爛煙火秀。

(中時 )