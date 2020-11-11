大聯盟今日公布最佳總教練獎，光芒例行賽一度有多達10名投手在傷兵名單，最後總教練凱許(Kevin Cash)率隊奪下相隔10年的美聯東區冠軍；而馬林魚季初更是新冠肺炎疫情最大受災戶，30人中有18人放在傷兵名單，馬林魚教頭麥汀利（Don Mattingly）仍率隊闖進季後賽，2人分別獲選美聯、國聯最佳總教練。

凱許和麥汀利都是高票當選，其中麥汀利1986年曾獲選美聯MVP，是史上第5位曾獲選MVP和最佳總教練的人。馬林魚陣容在季初時可說是殘缺不全，當時球隊爆發肺炎的群聚感染，30人名單中有18人放在傷兵名單，另外有第19名球員選擇退出，不過經過麥汀利整頓後，47天內打了49場比賽，靠他的運籌帷幄才率隊相隔17年打進季後賽。

「我在回顧賽季時，想到了今年復出的所有人，我也有110天沒有看到我的妻子和5歲孩子了。」馬林魚在去年還狂吞105敗、連10年勝率不到5成，麥汀利坦言，「沒有比這更艱難的情況了。」他在春訓時不斷向球員傳輸馬林魚可以扭轉頹勢的訊息，想要拚一把，「當我得到最佳總教練，我認為是團隊獎項，是全體員工和球員拿下的。」

而即使在世界大賽一度因投手調度飽受批評，不過光芒總教練凱許在例行賽率隊拿下40勝20敗，為全美聯最佳，且9月初時球隊有多達13名球員在傷兵名單、其中10人是投手，凱許曾形容光芒隊出現「雪崩」般的傷兵，但最後他們在季後賽先後擊敗洋基、太空人，相隔12年闖進世界大賽。

凱許共有22張第一名選票，以總分126分奪美聯年度最佳總教練，第2名是白襪的倫特利亞(Rick Renteria)，有5張第一名選票，分數是61；麥汀利則以20張第一名選票、總分124分奪下國聯年度最佳總教練，第2名為教士的丁格勒（Jayce Tingler），有5張第一名選票分數為71。

(中時 )