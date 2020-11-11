搶攻歲末年終國旅度假商機，台北花園大酒店即日起至12月30日推出「平日限定-花園SPA」住房專案，活動期間內週日至週四入住精緻客房專案優惠價2,600元+10％，贈花園SPA「深層舒壓護理」及「全腿氣壓式或岩盤浴二擇一」共60分鐘的課程（價值3,200元）讓旅人釋放深層壓力，還可體驗人氣自助零食區「花園柑仔舖」，選擇喜愛的古早味零食，回味童年。

台北花園酒店表示，專案連續入住兩晚，再依房型人數加贈饗聚廚房英式下午茶，身心盡享尊寵享受，讓人豐神異彩。

台北花園大酒店為西區頂級商務觀光飯店，緊鄰西門及艋舺商圈，擁有241間挑高舒適的客房及中西薈萃多元化餐飲服務，緊鄰捷運公車站，為城市旅遊，深度走訪台北之首選。此次推出「平日限定-花園SPA住房專案」入住，即可免費體驗花園SPA，專業芳療師提供專屬尊寵療程，療程以「深層舒壓護理」展開，針對需求部位，使用精油以中西式專業按摩舒壓手技，放鬆緊繃肌肉，接著搭配全腿氣壓式引流護理或岩盤浴療程二選一，「全腿氣壓式引流護理」，使用SPA專業儀器，真空氣壓引流按摩，舒緩全腿部及足部；「岩盤浴」選用來自日本岩盤浴，輕躺在加熱石上，增進肌膚吸收精油，身體自然排汗，全療程共1小時，帶走平時或旅程中積累的疲勞與壓力，徹底放鬆身心靈。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，後疫情時代國旅市場正夯，精緻旅遊成為國人旅遊的一大訴求，看準這個趨勢推出「平日限定-花園SPA住房專案」，活動期間內入住專案，即可免費享受由專業芳療師規劃價值3,200元的花園SPA 60分鐘療程乙次，還可以享優惠價加購課程，連續入住兩晚，更依房型人數加贈饗聚廚房英式下午茶，星級飯店體驗更加完整，精緻度再升級，預估可提整體業績一成。

(工商 )