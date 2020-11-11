桃園市龍潭區去年9月發生「貓霖幫」幫主江宗霖在住家前遭行刑式開槍轟頭身亡，犯案的2名林姓兇嫌逃亡不到12小時即被火速逮捕，一審重判2嫌無期徒刑，案經上訴，二審高等法院11日宣判，依多項罪名判處無期徒刑、褫奪公權終身。

回顧案情，2019年9月桃園龍潭貓霖幫幫主江宗霖在家門前遭2名林姓凶嫌連開3槍、槍槍瞄準要害，見江中彈還持槍托猛砸頭10餘下，緊急送醫仍傷重不治。犯案動機為2人和江男發生財務糾紛心生不滿，更透過管道得知江適逢母喪，認為有機可趁，才犯下此次極其殘忍凶殺案。

民事部分，桃園地院於7月31日公布判決。江男遺孀向法院請求2人連帶給付醫療與喪葬費用47萬元，其4名子女精神撫慰金各300萬元，並負擔2個未成年子女撫養金；法院考慮到2名被告經濟能力及事件所造成江姓一家的精神上痛苦，僅判賠江妻精神撫慰金200萬元，其4名子女150萬元，加上喪葬費用與撫養金，被告2人須連帶給付共計836萬餘元賠償金。

一審期間，法官認為兇嫌2人還年輕，自小父母離異，經教化後仍有機會返回社會並無判極刑之必要；4月宣判，依殺人、攜帶凶器強盜未遂罪判2惡煞無期徒刑、褫奪公權終身。

案經上訴，二審於11日宣判，仍依照殺人、槍砲、加重竊盜等多項罪名，判處2名兇嫌無期徒刑且褫奪公權終身。據《ETtoday新聞雲》報導，兩人在法庭上不發一語，面對記者詢問是否會上訴，也以沉默做回應。

(中時新聞網)