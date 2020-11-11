辛芷蕾近照曝真實狀態。(圖／翻攝自辛芷蕾微博)

大陸女辛芷蕾相繼演出《如懿傳》中的心機嘉妃和《慶餘年》的北齊聖女海棠朵朵，美豔外型和精湛演技，讓她人氣扶搖直上，不過日前出席活動時，卻因被拍到臉腫到認不出模樣，遭嘲諷宛如「馬王堆女屍」、「彌勒佛」、「加菲貓」等，讓她一度登上微博熱搜，近日她親曬出4張近照，直呼「我今天瘦了怎麼不拍我了？」再次引起熱議。

辛芷蕾被媒體鏡頭捕捉到零修圖照，卻「胖」若兩人，美豔臉蛋又腫又僵，讓網友看了全嚇呆，但她卻高EQ回應「確實胖了一點兒」，而工作室更是替她抱不平，直接爆粗口「胖你妹！」並曝光多張路人拍攝的照片，暗指辛芷蕾的崩壞照根本是被刻意醜化。

而10日辛芷蕾又曬出4張自拍近照，寫下「我今天瘦了怎麼不拍我了？說好了不拍過兩天我可胖了」，坦率面對變胖傳言，讓網友都大讚她的耿直，還有網友跳出來認證，認為她明明就超瘦，之前那拍得一看就P的，「見過她本人的表示，她太瘦了...紙片人一樣」。

辛芷蕾近照可看到她對著鏡頭嘟嘴、微笑，V臉尖下巴根本瘦到不行，網友也替她抱不平，「辛芷蕾瘦了，熱搜硬是上不去，辛芷蕾胖了，2分鐘及時閃現」。

(中時新聞網)