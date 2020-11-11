國民黨前副祕書長蔡正元今天凌晨在臉書PO出一張照片，並以「台灣人支持川普」為題發文說，有台灣人在美國佛州買下公路看板，支持川普，不知道錢是誰出的，恐怕真正出錢的人，大家猜也猜得到。但寶寶心裡苦，寶寶不能說；現在台灣人準備要看拜登的臉色了！

網友對此紛紛留言說「都犧牲國人健康去舔川普，不意外」、「真正的是綠王八執政貼冷屁股，馬屁拍成這樣，真是過份的超過界線，管你綠王八屁事，是別人家的家務事，真丟臉。」、「忘記台灣“髮夾彎”一說了嗎？」、「憑什麼讓它代表所有臺灣人？把所有人一起拖下水？」、「這個錢不知是否拿納稅人的錢去買那個廣告？若是，我會生氣和肚爛！」、「應該再花錢, 馬上把它下架」、「現在糟糕大了！」、「豆腐腦的蠢貨，拉著全國人一起賭？現在gg啦！」、「這個看板有確認是真的嗎？如果是真的，真的是白癡才會po」、「失敗的表白」。

(中時 )