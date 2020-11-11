台61線西濱快速道路今天發生兩起車禍，所幸10車無人員傷亡。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台61線西濱快速道路今天發生兩起車禍，所幸10車無人員傷亡。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台61線西濱快速道路北上151.2處，今天上午9時許發生兩起車禍，黃男駕駛曳引車行駛內車道，車上棧板脫落掉至路上，造成後方兩台小客車為閃避致追撞，交通回堵1.2公里處，後方一輛大貨車不慎追撞回堵車輛，包括5台小客車及1輛重機慘遭波及，所幸均無人傷亡。警方表示，駕駛均無酒駕，肇事原因待調查釐清中。

(中時 )