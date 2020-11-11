西濱大車棧板掉落 2車追撞致回堵後方7車再撞 12:502020/11/11 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線西濱快速道路今天發生兩起車禍，所幸10車無人員傷亡。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線西濱快速道路今天發生兩起車禍，所幸10車無人員傷亡。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 台61線西濱快速道路今天發生兩起車禍，所幸10車無人員傷亡。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 台61線西濱快速道路北上151.2處，今天上午9時許發生兩起車禍，黃男駕駛曳引車行駛內車道，車上棧板脫落掉至路上，造成後方兩台小客車為閃避致追撞，交通回堵1.2公里處，後方一輛大貨車不慎追撞回堵車輛，包括5台小客車及1輛重機慘遭波及，所幸均無人傷亡。警方表示，駕駛均無酒駕，肇事原因待調查釐清中。 (中時 ) #追撞 #小客車 #駕駛 #西濱 #酒駕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頭份休旅車搶快攔腰撞翻娃娃車 1師3幼童受傷送醫 09:132020/11/11 社會 女駕駛闖紅燈攔腰撞娃娃車 180度翻覆3幼童1老師受傷 10:002020/11/11 社會 西濱快速道路拖板車摔落橋下 駕駛受撞擊語無倫次 15:102020/11/11 社會 北港女警下班車禍亡 母哭喊心肝寶貝場面悲 04:092020/11/11 地方新聞 休旅車越來越夯 過來人揭熱賣原因：大勝房車 16:552020/11/11 生活 疑導航出包 夫妻單車遊台南竟騎上西濱快速道路 14:012020/11/11 社會 車市旺 上市車商營運催油門 04:092020/11/11 證券．權證 GOGORO騎2年想換回油車 車主曝2大原因 網看金額秒懂 00:462020/11/11 生活 老翁穿越車水馬龍迷路 警熱心載回家 16:562020/11/11 社會 Suzuki Ignis Hybrid魅力小車輕油電加持 09:242020/11/11 汽車情報-新車試駕 社會熱門新聞 女同事太誘人？工作室沙發廚房硬上3回 男辯：見妳忍不住 - 社會 高雄女騎路肩被罰600元 機車族怒轟「垃圾」：到底誰設計馬路 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 直播主闖廢棄醫院發現半身吊屍 死者失蹤1年 母認屍淚崩送紅包 - 社會 24歲中壢乞丐妹GG了 警：再乞討將開罰「見一次罰一次」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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