爆昔日被電視台挖腳 侯麗芳竟取代超大咖主持人

資深女星侯麗芳，身材、臉蛋保養得宜，完全凍齡看不出已70歲。侯日前出席資深電視製作人葉天健「生前歡聚會」，更自爆當年被電視台挖腳，竟是取代超大咖女主持人。

侯麗芳從華視被台視挖腳，竟是取代女星白嘉莉。(照片/游定剛 拍攝、《中時新聞網》資料照)

當年意外踏入演藝圈，走進家家戶戶電視機裡，侯麗芳在1990年老三台年代，演出一系列超高收視，以媽祖為題材的閩南語連續劇，成為家喻戶曉的「媽祖」。原本在華視擔任主持人，後來被台視挖腳簽約後，侯麗芳主持了一個由資深製作人葉天健所製作的《銀河星光》節目而結緣，節目中不僅要主持，還要唱一首歌曲、演短劇。侯坦言，對於一個都在台上講話的人來說，是相當有挑戰的事情，所以她會先到錄音室去錄歌，中間還會跟孫越演搞笑短劇，腳本內容許多都是侯的公公所寫。

現年70歲的女星侯麗芳，身材、臉蛋保養得宜。(照片/游定剛 拍攝)

記者會上，侯麗芳談及被挖腳的歷程，她坦言，後來才得知，民國66年從華視被台視挖腳過來，竟然是取代當年遠嫁到印尼的白嘉莉。侯憶起和葉天健的印象，他每次到攝影棚裡來，看到大家就是點頭、微笑，話不多，沒太多要求，都讓我們自由發揮，人相當客氣、親民，完全不像是一個大製作人。節目結束後，我們多年沒碰面，直到幾年前，在卡拉OK間練唱時巧遇，平時生活較為低調、樸實，葉製作親自邀請出席活動，再度碰面非常開心，過往相處記憶湧現。

(中時新聞網)