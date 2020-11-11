台中市豐原區一所私立明星幼兒園發生虐兒疑雲！1名6歲女童因罰寫字太醜，疑被女老師打眼睛4次。女兒放學返家，家長發現眼睛下方瘀青，立即到醫院驗傷。但女老師始終否認動手，僅聲稱「孩子撞到桌角」，由於幼兒園教室未裝設監視器，家長到派出所怒告傷害。

台中市議員謝志忠接獲家長陳情，指6歲女童在幼兒園疑遭不當管教，相關單位調查後，因教室無監視器且沒人目擊，查無具體事證已結案，怒轟教育局、社會局失靈。女童父母11日上午出席記者會，出示孩子受傷的照片、驗傷單及與孩子對話的錄音檔，怒控幼兒園虐童。

女童媽媽表示，6歲女兒目前就讀大班，8月13放學回家後，她發現孩子臉上有明顯瘀青，追問之下才知道孩子在午休時間和同學講話，遭老師罰寫，因字太醜，被老師以手掌打了眼睛4下，當天立刻帶孩子前往醫院驗傷。

女童母親擔心6歲女兒視力因此受損，事發隔天，已轉學到其他幼兒園就讀。（王文吉攝）

家長出示多張女童受傷照片，左眼下方明顯紅腫、瘀青，醫院驗傷單註明為鈍傷。媽媽心痛表示，6歲孩童眼睛仍在發育，擔心視力因此受損，醫師囑咐3至6個月內須定期回診檢查，事發隔天，不敢讓孩子繼續去上課，已轉學到其他幼兒園就讀。

女童父親也播放與孩子對話錄音，童言童語敘述當天經過與遭老師打傷原委。女童爸爸說，孩子才6歲不會說謊，孩子事後說，老師已跟她道歉，但要求回家不能告訴爸媽，不然老師會傷心，「老師打人不承認，根本毫無道歉誠意，還教女童騙父母，擔心女童重複受虐。」

由於幼兒園教室內未裝設監視器，謝志忠指出，事發後歷經3個多月協調，女老師始終否認打小孩，堅稱孩子因撿筆撞到桌角；家長無法接受，憤而提告後，日前一次協調會，老師才坦承「一時情緒失控動手」，並向家長道歉。

記者致電幼兒園，女老師說，當天道歉是因為自責未將孩子照顧好，感到抱歉，否認動手。園方表示，事後詢問女老師是否打人，該師則說協調會當天，因現場人很多她很害怕，才口頭上承認打人，堅稱「沒有打人」。

台中市教育局表示，8月間接獲家長陳情，即派員訪查幼兒園，同班學童及其他老師都說沒看到打人，雙方說法不一，調查後查無具體事證，已要求園方在教室內裝設監視器，9月底已完成裝設，會加強幼兒園的巡查，家長如有新事證可提出，會重啟調查。

女童父母出面控訴幼兒園女老師涉嫌打傷女兒，事後不承認，毫無道歉誠意。（王文吉攝）

(中時 )