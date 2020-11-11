鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)今年營收雖受新冠肺炎疫情影響，但本業獲利顯著提升，帶動2020年第三季、前三季每股盈餘（EPS）分達2.62元、4.51元，齊創近4年高點。績優題材激勵今（11）日股價開高後放量直攻漲停價105.5元，領漲封測族群、登近2月高點。

訊芯公布第三季合併營收13.22億元，季增18.93％、年減4.91％。不過，毛利率達36.28％、營益率25.62％，遠優於第二季26.5％、14.69％及去年同期27.56％、15.15％，雙創歷史新高，本業獲利表現大躍進。

在本業獲利三級跳帶動下，訊芯雖受匯損加劇及金融資產帳面價值減損影響，致使第三季業外由盈轉虧，但歸屬母公司稅後淨利仍達2.77億元，季增達85.51％、年增3.3％，每股盈餘2.62元，雙創4年來高點。

累計訊芯前三季合併營收34.4億元、年減20.98％，但毛利率30.05％、營益率17.9％，分創同期次高及近4年同期高點。雖然業外顯著由盈轉虧，歸屬母公司稅後淨利4.74億元、年增7.21％，每股盈餘4.51元，亦雙創近4年同期高點。

訊芯今年面對疫情、貿易戰等直接性衝擊，以維持積極穩健態度審慎布局，聚焦5G、光通訊、感應器等3大終端市場應用。隨著越南子公司及中山子公司三期廠房產能開出，使第三季營收動能顯著增溫，產品組合改善則使本業獲利顯著躍升。

訊芯10月自結合併營收4.31億元，較9月4.83億元減少10.78％、較去年同期4.36億元減少1.21％，為近3月低點。不過，累計前10月合併營收38.71億元，雖較去年同期47.9億元減少19.18％，仍創同期第3高。

訊芯認為，5G、光通訊、感應器均能銜接市場產品上升趨勢，帶動集團系統級封裝（SiP）產品及高速光纖收發模組業務成長。法人認為，在5G、光通訊、感應器3大應用接單同步暢旺、配合新產能開出帶動，看好訊芯第四季旺季效益暢旺，成長動能可望逐季走強。

(時報資訊)