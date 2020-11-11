統新(6426)受5G基地台所需之薄膜濾光片以及頻道計畫，前三季結算每股稅後盈餘3.27元，已經賺贏去年全年。統新前三季合併營收5.56億元、營業淨利1.6億元、稅後淨利1.26億元，分別較2019年同期成長28.53%、64.14%及54.39%，前三季結算每股稅後盈餘3.27元。

統新生產的產品包含被動元件WDM濾光片、光收發器濾光片以及其他精密光學產品所需之濾光片，自2019年第三季起受惠中、美、韓等國5G基地台所需之薄膜濾光片以及頻道計畫，帶動光通訊薄膜濾片的需求成長，推升今年前三季合併營收5.56億元、營業淨利1.6億元、稅後淨利(公司業主權益)1.26億元，分別較2019年同期成長28.53%、64.14%及54.39%，前三季結算每股稅後盈餘3.27元，已經賺贏去年全年的2.78元。

統新第三季單季合併毛利率56.56%，較第二季成長1.43個百分點；2020年前三季累計合併毛利率54.84%，較去年同期成長1.87個百分點，主要原因為客戶需求成長與產品組合所致。統新10月合併營收5403.7萬元，月增加6.11%，較去年同期年減7.14%，係因包含「華為禁令」在內之國際政治因素影響下，短期內部份國家(如大陸)5G佈建速度略有放緩，惟整體5G長期建設趨勢不變，統新仍將持續配合客戶之各種需求與規格開發產品，維持營運穩健。

(時報資訊)