台灣東洋醫藥公司與中央疫情指揮中心談判破局，導致我國取得BNT疫苗希望落空，國民黨立委曾銘宗今天質疑，東洋究竟有無取得BNT的原廠授權書與合約？衛福部長陳時中證實，當時東洋確實有提出具有條件與限制的談判合約，但最後因無法拿出全權授權的合約證明破局。

立法院社福及衛環委員會今召開聯席會，曾銘宗提出質疑，詢問東洋當初到底有沒有取得BNT的授權書與合約？陳時中表示，最初東洋是有提出具有條件與時間限制的談判合約，最後是因無法拿出BNT的全權授權證明才無法往下談。

曾銘宗也指出，當初東洋董事長林全在10月12日召開記者會時，並沒有說明所獲得的授權書為有條件代理，僅稱取得代理權，但當晚東洋輸入到股市觀測站的內容，卻又變為有條件代理。

曾銘宗說，平常東洋的交易量約在100至500張，但當天卻突然放大到2400張，11月3日東洋宣布終止代理BNT疫苗，但2日卻有超過1萬張交易量，3日當天也有5000多張交易量，質疑陳時中先前對外稱不建議調查的說法不妥。

陳時中強調，當初所說是根據雙方疫苗合作內容，認為就疫苗部分並無不法，其他相關經濟調查部分，基於不屬於衛福部權責，因此沒有建議調查可能，這是屬於金管會的權責，他們對任何交易異常應本來就有監控機制。

(中時 )