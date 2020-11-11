雙11購物節，蝦皮購物與國光客運合作，推出3路線讓民眾免費搭乘，分別是「1800中崙／市府轉運站- 基隆」、「1813台北-基隆」、「1818台北-中壢」，民眾搭上熱潮，國光客運表示，在上班尖峰時段，往台北已發出逾40班次，幾乎班班客滿。

為響應雙11最強購物節，各大購物平台紛紛祭出優惠，蝦皮購物4日宣布與國光客運合作， 11月11日當天，搭乘「1800中崙／市府轉運站- 基隆」、「1813台北-基隆」、「1818台北-中壢」3路線全日免費。

國光客運董事會特別助理陳永昌表示，上午6點20分以後往台北班次幾乎班班滿座，截至8點半總共發出47班次，有家住安樂社區已經退休的夫妻早上8點半搭乘1813往台北，準備再轉搭1800前往中壢一日遊，因基隆市公車敬老票，今天中壢一日遊交通費0元，也有6位退休阿姨約好一起搭免費客運，從基隆到台北，再轉乘至中壢，要去觀賞落羽松。

蝦皮購物與國光客運合作，推出3路線讓民眾免費搭乘。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

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