歌手「范范」范瑋琪，年初因為口罩事件痛批蘇貞昌是「狗官」，慘遭網友圍剿，接著銷聲匿跡近半年，才重返社群網站發文，今天老公陳建州籌組的籃球聯盟P.LEAGUE+，將於下午召開記者會，她除了祝福新聯盟順利之外，也感謝在人生低潮時，他在身旁不離不棄的陪伴。

范瑋琪因為「口罩」風波遭網友圍剿，形象及演藝事業跌落谷底，沉潛超過半年時間，她表示做錯事就該反省道歉，也做好隨時被大眾檢視的心理準備，目前正在學習把自己歸零，並從錯誤中學習成長，用此態度面對世界，這一切她都歸功於老公陳建州，身為人生最佳指導教授的他，除了從旁鼓勵打氣之外，也讓自己有喘息的機會，及不被他人影響的勇氣，更連續向陳建州道謝三次。

陳建州籌組的新聯盟，今天將舉辦記者會，范瑋琪除了祝福記者會順利之外，更強調：「無關個人，無關政治，讓這片美麗的土地上，能擁有真正屬於自己的職業籃球聯盟的舞台！更放眼未來，讓台灣的籃球走出去，被更多人看見」，接著喊話會永遠陪伴在陳建州身邊，走過聯盟的下一個20年。

對此網友紛紛留言打氣：「錯了就道歉，跌倒了就爬起，相信這世界還是美好」、「謝謝黑哥對台灣籃球環境的貢獻」、「我心中充滿能量與溫暖的范范，真心繼續支持妳，妳是值得的人」。

(中時新聞網)