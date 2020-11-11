歌手「范范」范瑋琪，年初因為口罩事件痛批蘇貞昌是「狗官」，慘遭網友圍剿，接著銷聲匿跡近半年，才重返社群網站發文，今天老公陳建州籌組的籃球聯盟P.LEAGUE+，將於下午召開記者會，她除了祝福新聯盟順利之外，也感謝在人生低潮時，他在身旁不離不棄的陪伴。

范瑋琪因為「口罩」風波遭網友圍剿，形象及演藝事業跌落谷底，沉潛超過半年時間，她表示做錯事就該反省道歉，也做好隨時被大眾檢視的心理準備，目前正在學習把自己歸零，並從錯誤中學習成長，用此態度面對世界，這一切她都歸功於老公陳建州，身為人生最佳指導教授的他，除了從旁鼓勵打氣之外，也讓自己有喘息的機會，及不被他人影響的勇氣，更連續向陳建州道謝三次。

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人生在世，我們也許會被啟發，也或許也能有機會起發別人，那是美好的體驗也是學習的機會，要繼續珍惜也要更努力，向啟發我們的人看齊，才不辜負支持我們，一直關心我們的人；當然，是人的我們也一定會犯錯會軟弱，被質疑，被挑戰，被誤會被曲解，甚至被攻擊。這種時候，無論如何，做錯了事就該好好反省道歉，也要有被大眾檢視的心理準備；那麼就算即便是這樣，更是要咬緊牙關，做好自己覺得應該做的事，認為對的事，不被外在的任何因素影響。因為，命運確實掌握在自己的手上，而且人生只有一次，很多事情再也不會重來；所以，每一次得到的啟發，我都當作是一種營養補給，讓自己變強大；又或每一次犯錯，或遭受到各種批評攻擊論斷，現在的我，正在學習把自己歸零，好像安裝一個能夠重新認識自己，讓自己從錯誤中學習成長，學習更謙卑的程式，用這樣的態度，來面對這世界，面對人生給我的每一樣功課和挑戰。我仍然相信，人性本善！謝謝我的先生，他做了我人生的最佳指導教授，給我鼓勵，給我打氣，給我放過自己，讓自己喘口氣的機會，還有不被他人影響的勇氣！ 打鼻，thank you for being you, for just being you..... and thank you for always telling me to do the right thing, and also never ，ever give up!! 謝謝你，謝謝你，謝謝你。 @blackielovelife @p.league.official 祝福你明天的記者會順利圓滿，讓更多熱愛籃球的靈魂，能夠獲得更多的啟發，熱情和喜悅！無關個人，無關政治，讓這片美麗的土地上，能擁有真正屬於自己的職業籃球聯盟的舞台！更放眼未來，讓台灣的籃球走出去，被更多人看見！💪🏻💪🏻💪🏻加油！無論風雨，我們有彼此，無論天崩地裂，我都尊敬你並且會繼續陪著你走過聯盟的下一個，下下一個20年！#plusleague #二十年磨一劍

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陳建州籌組的新聯盟，今天將舉辦記者會，范瑋琪除了祝福記者會順利之外，更強調：「無關個人，無關政治，讓這片美麗的土地上，能擁有真正屬於自己的職業籃球聯盟的舞台！更放眼未來，讓台灣的籃球走出去，被更多人看見」，接著喊話會永遠陪伴在陳建州身邊，走過聯盟的下一個20年。

對此網友紛紛留言打氣：「錯了就道歉，跌倒了就爬起，相信這世界還是美好」、「謝謝黑哥對台灣籃球環境的貢獻」、「我心中充滿能量與溫暖的范范，真心繼續支持妳，妳是值得的人」。

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(中時新聞網)

#陳建州 #范瑋琪 #籃球聯盟 #P.LEAGUE+ #口罩