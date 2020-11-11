合庫11日繼續拍賣遠航位於台北市的5處擔保品，其中，位於龍江路的遠航員工宿舍，以4.8億高於底價，且高於合庫原本預估價格1億多的價格標脫，得標者為力寶股份有限公司，據了解，該公司為台灣金聯旗下子公司。

合庫正透過處份遠航擔保品，加速回收債權，合計合庫近一個多月來處份結果，三個星期前遠航的館前路大樓標出3.3億，另外高雄標出9,400萬、台南標出2,100萬，加上11日以4.8億成功標出龍江路遠航員工宿舍，合計已標售出9.2億，合庫正等法院分配標售金額，由於合庫位列第一受償順位，扣除土增稅等稅負，應可望分配回大多數標脫金額。

合庫的遠航擔保品，除了小頂坪的之外，其他大多數都位於北市精華區，例如，上月的館前路「遠航大樓」1至3樓，在包括華南、合庫、一銀、中國信託等四大金控旗下AMC，以及一名自然人等5組人馬搶標之下，最後以3.3億，高出底價約4成的價格標脫給華南金AMC。

至於其他位於四維路的「儷園大廈」、南京東路的「美樂南京大樓」、龍江路384巷內的公寓、松山八德路的「三傑大廈」，以及遠航大樓B1的房產，10月21日流標之後，11日二拍，龍江路公寓順利標出，其他的擔保品流標，預定12月初再標售，由於目前這些擔保品底價仍高於合庫原本的預估價，因此預估下回三拍標售，應會吸引買家進場投標。

合庫當初所有北市精華地的擔保品，就以8.5億來設定第一順位的擔保價值，因此遠航大樓21日成功以3.3億順利標出，再加上今日以4.8億元標售出龍江路公寓，等於幾乎已收回超過9成的擔保價值。

至於淡水小坪頂的105筆房地及2筆土地擔保品，合庫2019年5月鑑價約20億元，內部則評估若能以打對折賣出，將可望回收全部債權。

(工商 )