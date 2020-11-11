蜿蜒的山路，令不少駕駛駕車時神經相當緊張，有一名女網友相當好奇，於是至臉書社團詢問「為何山路一定要扭成這樣？直接鋪成直的不是比較快？」文章一出便吸引網友熱議，而其中還有一專業人士曝原因，讓人看了直呼長知識了。

這名女網友於《爆廢1公社》貼出一張蜿蜒的空拍山路照，以文字寫下「為什麼山路一定要扭成這樣？」只見她貼出的照片中，又以紅色線條示意「直接舖成直的不是比較快？」事實上，彎曲的山路，非常考驗駕駛的技術，若照原PO的想法將山路「舖直」，的確能省去不少時間，而貼文曝光後，瞬間湧入千網友回應。

留言處不少網友都歪樓留言「那可能不是下山⋯是出山」、「造路之人心中有拓海」、「跟腸子一樣，為什麼要彎來彎去？直接通到肛門不是比較快」、「下山到一半可能就起飛了」、「真的～像溜滑梯一樣刺激這樣，幾秒就下山然後就出山」、「是啊，這麼簡單的事，怎麼只有你想到呢」。

其中，有一名網友則認真地替原PO分析，「若將公路修建得筆直，那麼坡度就太大了，車輛也無法在筆直的山路上上去，因此蜿蜒的公路主要是省力，在蜿蜒的道路上就可以在常速度的基礎上加速，也可以有一個為加速增加一段平緩的緩衝地。」

這名網友更補充「山路不同於平面道路，不催油門、不加速，基本上是上不去的，另一方面，還有安全上的考量，汽車一直以大於30度、小於90的角度爬坡，就會處於一種仰式角度，可說是相當不安全；若汽車踩剎車、暫停，都會使車子會下滑行，更何況是載滿貨物的貨車，肯定會順勢往下掉。」

(中時新聞網)