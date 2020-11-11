蘋果擴大自製晶片，蘋果公司新推出3款搭載自主研發晶片的Mac新產品，由台積電(2330)拿下訂單。隨著蘋果明年處理器出貨看增近2成，法人預期代工廠台積電營運可望受惠。

蘋果（Apple）今天舉行發表會，推出MacBook Air、MacBook Pro及Mac mini新產品，這3款產品搭載自主研發晶片M1。蘋果專為Mac設計的M1晶片由台積電5奈米代工生產；這是蘋果繼iPhone及iPad處理器委由台積電代工後，台積電再拿下蘋果自製晶片代工訂單。

先前外資法人即認為，隨著蘋果擴大自主研發晶片，代工廠台積電營運可望受惠。法人指出，蘋果明年處理器出貨量可望增加19%，加上產品平均單價提升，蘋果明年占台積電營收比重可望攀高至24%，為台積電最大客戶，並是台積電明年業績成長動力之一。

台積電ADR收低，但台積電開低走高，盤中一度達457元，漲幅逾1%。

台積電ADR收在87.66美元，跌1.37美元，跌幅1.54%，換算每股約台幣505.9元。台積電周二收低在451元，外資轉為賣超1萬994張。

(時報資訊)