迎戰雙11，電信業各出奇招，加上今年適逢行動通訊世代轉換到5G之際，又更具意義，不讓電信三雄專美於前，亞太電(3682)、台灣之星也紛紛針對雙11祭出優惠搶市，台灣之星看好今年業績將能再創高峰，亞太電則祭出「最後一次」雙11經典4G資費「不綁約月租11元彈性飆網」，電信業雙11大拚場。

台灣之星本次「雙11一日限定」，喊處史上最殺三連發優惠，首先，申辦單辦門號，11月11日一日限定， 5G史上最低、4G超越去年，不限速吃到飽第二門半價；再者，搭配手機599元享100GB不限速上網、799元直升5G終身不限速上網吃到飽；最後，雙11直播限定加碼，單購商品限時下殺48折起，辦門號搭手機、家電或購物金，搭配指定資費方案通通0元帶回家。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星去年雙11開賣前就吸引21萬人同時在線等候、開賣後僅43分鐘便售出1萬門號，並締造每秒賣出2.5門、單日銷售高達8萬門號的紀錄，今年更動員超過500名行銷、技術、營運與客服團隊，橫跨6大事業部並整合超過20個部門，優化申辦流程，讓系統平台、物流配送更順暢，今年是5G資費第一次加入台灣之星電信雙11戰局，有信心能夠突破以往電信雙11成績，再創銷售高峰。

亞太電迎戰雙11則是祭出「最後一次」祭出雙11經典4G資費「不綁約月租11元彈性飆網」方案，月付11元即享1GB不限速上網，加購流量再享優惠，每GB只要30元，無限上網月租費最高也只收299元，相當於 299元享不降速吃到飽，限量5萬門。

亞太電表示，「不綁約11元方案」為業界首創，自2017年推出至今累計超過10萬大軍申辦，去年雙11數位門市成交量較平日成長達300%，引爆民眾熱烈討論。針對年輕世代行動通訊市場，亞太電數位門市始終細膩觀察和大膽提案，在業者紛紛投入雙11檔期，祭出4G上網吃到飽方案時，亞太電信選擇推出「不綁約11元方案」，結合彈性計價與上網吃到飽兩大優勢，只為提供消費者最優質的資費，亞太電未來將持續致力經營通訊市場，提供更具競爭力的雙11與電商方案。

(時報資訊)