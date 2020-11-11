鴻海(2317)科技集團宣布，將攜手亞馬遜（Amazon）旗下全球雲服務龍頭AWS，在「MIH EV軟硬開放平台」深化合作，透過AWS雲網服務結合MIH軟硬體平台，將有機會實現車聯網軟硬體整合，進一步建構智慧城市與出行安全車聯網生態圈。

鴻海表示，AWS未來將針對MIH開放平台提供技術支援，包括車聯網軟硬體整合，雲端開放平台開發營運，透過整合亞馬遜深耕的智慧語音助理、影音與遊戲平台、智慧城市與居家安全服務，協助鴻海建立電動車開放平台生態圈。

至於外界關心的安全與規格制定方面，鴻海指出雙方將展開合作研發項目，AWS將協助制定開發技術平台規格與安全協定，並在5G設備製造與企業專網項目進行深度合作，垂直整合從工業互聯網、車聯網與物聯網至設備端的各個運算平台。

鴻海10月16日舉辦首屆「鴻海科技日」（HHTD 2020），正式宣布推出MIH電動車（EV）軟硬開放平台，透過開放技術規格邀請各界夥伴加入，希望共同建構電動車軟體、硬體與零組件生態系，目標成為電動車界的安卓（Android）系統。

鴻海指出，以往汽車產業開發都是在封閉體系中運作，MIH平台以開放模式整合資通訊（ICT）與汽車產業供應鏈，讓各領域合作夥伴都可參與並做出貢獻，為車輛產業的創舉，至今已收到逾75家海內外相關廠商表達意願，希望共同加入MIH電動車生態系統。

(時報資訊)