女星李小璐2018年爆出和饒舌歌手PG ONE婚外情風波，兩人一開始否認，直到傳出兩人親密影片，賈乃亮才證實夫妻倆已離婚，醜聞造成李小璐的人氣一落千丈，走投無路之下，她只好轉型當起網紅，近期才慢慢復出發行新曲，又再度掀起討論。

醜聞爆發之後，李小璐的事業宛如一攤死水，幾乎被整個演藝圈冷凍，只好往網路上發展，當網紅直播，也開設網路商店賣衣服，並時常出席公益活動，試圖為自己的形象洗白，直到最近才悄悄復出，上傳了一支新曲MV，她在MV中賣力地又唱又跳，大秀性感，卻有網友發現她的風格和韓國女團如出一轍。

李小璐新曲很有女團風格。(圖/翻攝自微博)

李小璐賣力又唱又跳。(圖/翻攝自微博)

李小璐在MV中扮成女打仔，身穿黑色小可愛及長褲，露出一截清晰馬甲線，和一群伴舞又唱又跳，畫上精緻妝容的她，再搭配妹妹頭瀏海，看起來和女團有得一拚，有網友給予鼓勵，但也有許多人似乎不買單，認為她的舞技尷尬，用力過猛又不到點。

李小璐之前的熱舞影片被狂轟。(圖/翻攝自微博)

過去李小璐就曾在微博上傳過熱舞影片，當時她綁起雙辮子，還戴著女兒甜馨的彩色小髮夾，穿著一件藍色短版上衣，露出纖細小蠻腰，對著鏡頭努力扭腰擺臀，然而影片一出，卻被大批網友狠批李小璐故意曬身材，甚至狂酸，「已經快40了，心裡還有個女團夢」，但現在看來她仍沒有放棄夢想。

(中時新聞網)