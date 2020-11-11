台北市議員李柏毅10日質詢時踢爆，台北市體育局長李再立，除了拿會議室來指導學生、公器私用，且有疑似對同仁霸凌和威脅的錄音檔，對此，台北市長柯文哲說，「我常講得比這個還兇、如有人在底下偷錄音，一定被我槍斃，這是很爛的文化。」李再立受訪時無奈喊冤，「節錄片段錄音，很容易產生斷章取義的錯誤。」

李柏毅在10日質詢時公布3段李再立局內會議的錄音檔內容，包含「你有朋友我也有朋友，我在記者裡也有朋友，我也有學生是當記者，」、「我不喜歡被人家騎」、「我常跟人家講說，如果是我們在場的同仁把這個東西丟出來，你要想想是你整我比較容易？還是我整你比較容易？」疑似出現李再立霸凌和威脅同仁的言語。

李柏毅痛批，這是北市府局處會議，還是黑道開的；柯文哲回應，「我常講得比這個還兇、如有人在底下偷錄音，一定被我槍斃，這是很爛的文化。」李也詢問柯「身為局長有這樣的言論和行為應如何處置？」；柯文哲支支吾吾，無正面回應。

李再立私下受訪時無奈指出，「沒有什麼事是可以永遠保密，大家都應該自我節制，避免因個人利益而傷害公眾利益，合作才能走得更長遠、更正向的關鍵。」李也提到，「局務會議是公開場合，10多人參加的會議，並未指名道姓，語氣平和，何來威脅、霸凌？」

李再立說，「局務會議談話的主要用意，在於強調團隊合作的重要性，局裡有很多事是經由內部的溝通協調獲得解決，同仁藉由爆料方式來排解個人情緒，這樣會傷害體育局及體育運動的形象。」

(中時 )