女星嚴立婷2010年嫁給職籃選手張智峰，婚後經歷重重困難，才終於擁有一雙兒女Wilson跟Tammy，而當媽之後的她，照顧孩子親力親為，當二寶媽的時間比當明星多，沒想到近日跟2個寶貝各自有了一場奇特的對話，兒子甚至希望她不要活太久，讓她不禁傻眼，直呼：「我的槍呢？」。

嚴立婷今在臉書曝光跟兒女之間的對話，先是某天她跟Wilson聊天，說：「等你成年就換你照顧媽媽了」、「那時候媽媽也陪你20年了，該換你照顧我了吧？」，沒想到兒子想了想，表示這樣他應該會照顧媽媽比較久，嚴立婷說不一定，要看她活到幾歲，沒想到兒子竟回：「那我希望妳不要活太長...哈哈哈哈哈哈哈哈」，讓嚴立婷傻言質問他「好笑嗎？」，兒子反而笑更大聲。

另外是某天嚴立婷開車，載了女兒Tammy跟自己爸媽，Tammy突然跟外婆說：「我爸爸是不是很帥？」，嚴媽媽滿臉驚訝跟嚴立婷對到眼，嚴爸倒是笑開懷，說：「哇！2歲就這麼會說話」，但身為媽媽的她，卻覺得這孩子有點浮誇。

外婆決定追問下去，問Tammy比較愛爸爸還是媽媽，Tammy邊堅定回答是爸爸，一邊偷偷瞄了嚴立婷，之後解釋：「因為我是爸爸的女朋友」，讓嚴立婷傻眼提問：「那我是什麼？」，結果被2歲女兒四兩撥千金：「媽媽妳先開車就好」，讓她大嘆當這兩娃兒的媽媽不容易，眾人則是看了對話大爆笑，直呼「生女兒注定是爸爸的小三」、「這麼坦白直率的個性一定都是遺傳媽媽」，親生的無誤。

(中時新聞網)