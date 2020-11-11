全聯推出新品甜點，網友一吃驚為天人「真的有芋頭」，引發網友暴動，不少人留言哀嚎買不到。（圖／翻攝自我愛全聯－好物老實說）

全聯推出新款甜點「芋泥布丁」，一名網友品嘗過後直呼，裡面真得可以吃到芋頭，而且價格超級親民，實在超級推薦！貼文曝光後，引發網友討論，好誘人的組合，真得還不錯吃，另外也有人哀嚎「我都買不到」，衝了好幾家店都沒有。

一名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文分享，全聯推出新品甜點「芋泥布丁」，並表示裡面吃得到芋頭，且從照片中可見，此款布丁標榜使用真正的雞蛋和鮮奶，讓原PO忍不住大讚說，芋泥控不要錯過。

貼文一出，引發網友熱烈討論，「我前幾天看到一個小孩拿了，就跟風拿，剛剛吃了發現這孩子還真識貨」、「昨晚有吃，真的有芋泥在底部」、「還不錯吃，布丁滿好吃的」、「好誘人的組合」、「奶香芋香恰到好處，一次要直接嗑一條才滿足。」

不少網友更是留言直呼，「跑好幾家全家、7-11、義美、全聯，架上都空空」、「覺得很難買到」、「沒看過吔！收入口袋想買又買不到名單」、「我買不到」。

但也有網友嚐鮮後表示「這款布丁有點甜」，「好吃，不過太甜了」、「好吃～但是偏甜」、「覺得芋泥餡好甜」、「芋泥控的我吃覺得太甜了」。

(中時新聞網)