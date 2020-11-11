玩機器人到創業開課！台科大機械系學生蔡昇恩熱愛動手做，高中時自學並參加各式機器人競賽，是國內外機器人格鬥賽常勝軍。為推廣機器人教育，今年更正式創業成立公司「振昇機器人」，展開機器人師培與教學工作，迄今已累計超過千名學員，更拿下109年教育部創業獎金100萬元補助，也是全國獲獎金額最高團隊。

台科大機械系大四生蔡昇恩，高二參加競賽初次接觸機器人，發現自己在這方面的天分，從此點燃對機器人的熱情，愛上動手做也學會將想像化為實體，看到機器人從無到有，以及在競賽獲獎的成就感，成為他努力鑽研機器人的動力。

迄今蔡昇恩已征戰國內外超過50場機器人競賽，他曾赴日本及韓國參加ROBO-ONE國際二足機器人格鬥大賽，並在韓國獲得銅牌佳績。為了推廣台灣機器人教育，鼓勵更多人學習機器人，蔡昇恩自己設計機器人，將機器人商品化成教具，開始數位自造課程的師培工作。

蔡昇恩表示，機器人接觸的領域很廣，從機構設計、機電整合、數位自造、電子電力、程式設計都可以透過機器人學習，教學時會讓學生從零開始設計，不單只是修改現有的機器人模組，能幫助學生在過程中探索出自己有興趣的領域。

除了師資培育和工作室授課，蔡昇恩也到林口國中等校園教機器人課程。今年團隊也推出新教具，使用可分解的塑料材質並透過3D列印機印製機器人，取代原本的金屬材料，降低學習機器人的成本。

蔡昇恩說，目前國內機器人競賽已有8成是使用他的機器人，未來目標是達到9成9的佔有率，為了持續推廣機器人教育，也會投入更多時間在師培工作，並且舉辦各項機器人競賽，期望未來能夠成為台灣最具代表性的機器人教育品牌。

台科大共4組團隊在109年教育部U-start創新創業計畫中獲得補助，總補助獎金達240萬元，另外三組獲補助團隊分別是，開發彩色染料配方數位化技術與自動化外染塗佈技術的「科雁」、推廣南方澳水產的「大事食品」、開發狗兒家庭遊戲化教育課程的「浪犬博士」。

台科大校長廖慶榮表示，台科大鼓勵學生勇敢創業，透過台科大創新育成中心提供學生創業團隊完善的輔導資源，適時給予技術輔導及經營管理協助。今年台科大除了蔡昇恩同學的團隊獲教育部創業補助，另外還有三組育成中心輔導團隊獲獎，幫助學生一圓創業夢。

(旺報 )