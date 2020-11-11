首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」20日將在華府與台北兩地以實體與線上方式舉行，蔡英文總統今天表示，這是台美關係的重大里程碑，彰顯出雙方在全球經濟戰略夥伴關係下，將會結合彼此的優勢，進行更緊密、更廣泛的合作！

蔡英文在臉書表示，今天早上，她在出席能源願景高峰論壇時，告訴產業界的朋友：首屆的台美經濟繁榮夥伴對話（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue），即將在11月20日，於台北和華府兩地同時舉行。

她說，美方將由前陣子訪問過台灣的國務院次卿柯拉克（Keith Krach）主談，我方則由經濟部次長陳正祺率領小型代表團前往美國，其他相關部會的同仁，則在台灣以視訊方式同步參與討論。

蔡英文指出，我們將和美國政府，針對全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行討論。這是台美關係的重大里程碑，彰顯出雙方在全球經濟戰略夥伴 關係下，將會結合彼此的優勢，進行更緊密、更廣泛的合作！

今天也是工業節，她要謝謝產業界和政府一起拚出了這些成果，「就讓我們繼續攜手努力，再次把台灣產業的實力，推向國際舞台吧！」

(中時 )