國立彰化師範大學校長陳明飛與彰化藝術、和美、成功、田中和二林高中的校長代表們，11日在彰化縣長王惠美見證下，在彰化縣立美術館7樓會議室簽下合作意向書。（吳敏菁攝）

國立彰化師範大學校長陳明飛與彰化藝術、和美、成功、田中和二林高中的校長代表們，11日在彰化縣長王惠美見證下，在彰化縣立美術館7樓會議室簽下合作意向書。（吳敏菁攝）

為吸引彰化人才留彰化讀大學，彰化縣政府教育處穿針引線，國立彰化師範大學和縣內5所縣立高中簽署合作意向書，提供課程與師資，結合時下議題及未來趨勢，包含風力、太陽能發電、生物實驗探究、數學與科學計算等，讓高中生有機會將課程加深、加廣，找到人生目標和建立不一樣的學習里程。

國立彰化師範大學校長陳明飛與彰化藝術、和美、成功、田中和二林高中的校長代表們，11日在彰化縣長王惠美見證下，在彰化縣立美術館7樓會議室簽下合作意向書，彰師大將舉辦9梯次假日營隊，為縣內學校累積更多教育能量、提升教學品質。

縣長王惠美表示，這次簽約只是開端，希望未來持續合作，讓彰化成為製造教育及人工智慧科技教育雙主軸的教育大縣，留住人才也吸引更多人才進到彰化，供企業應用，是努力的目標。

王惠美指出，彰師大是中部地區3所師資培育的頂尖大學，還非常接地氣，提供課程與師資，結合時下議題及未來趨勢，長期以來也協助縣府與學校設計向上延伸的課程，達到12年國教無縫接軌的目標，包括「巾幗學院」女性領導者、「少年頭家」企業第二代的培育計畫等。

彰師大校長陳明飛表示，希望未來合作後，彰化縣立5所高中更多優質學生在地升學進彰師大，並利用彰師大推行的4＋1取得碩士學位計劃，這次是利用教育部深根計畫拿出經費100萬元試辦，由於時程僅剩2個月，非常急迫，仍認真規劃相關課程並執行，希望明年擴大舉辦。

陳明飛指出，彰化縣是世界有名離岸風場，台積電因為綠電需求，已承購沃旭能源920MW 發電量，就是位於彰化縣境內離岸風電場，並提供彰師大「百萬瓦（MW）等級儲能示範系統」，彰師大工學院學生來源大多來台中一中，期待讓更多人才留在彰化，對工業發展有所助益。

(中時 )