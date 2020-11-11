新竹市環保局6日起推出減塑生活運動PART2 「有好風器」活動，減少1次性容器的垃圾量。（陳育賢攝）

新竹市環保局為了減少垃圾量，今年9月推出了「減塑生活運動─減塑多1點」為期1個月的快閃減塑活動，不過，市議員廖子齊認為，環保觀念不容易養成，宣傳使用「快閃」用詞並不適當，減塑活動應該要細水長流持續不斷，宣傳用品也應該考量受眾需要再製作。

廖子齊表示，新竹市環保局今年推動減塑生活運動，為配合活動的減塑店家每間提供數百分宣傳小卡，但會來參與活動的多已是有環保概念的民眾，不需要宣傳小卡，無感的民眾也不太想拿，小卡不容易發出去反而成為垃圾。

她建議環保局未來舉辦源頭減量活動的宣傳時，應該仔細思考目標受眾為誰，減少不必要的宣傳品成為垃圾。

此外，近兩年環保局辦理各種垃圾源頭減量活動，多以集點換贈品的方式作為誘因，但各類型活動的點數並不通用，介面也不一樣，有集點貼紙、有LINE點數、也有像風收站有自己的app和點數，而且多為短期活動，約1個月到1季，常因為贈品換完就未能持續。

她認為，各類集點活動應該整合在一個介面，點數能夠通用並可持續累積，活動應該長期舉辦，即使短期贈品換光了也無妨，之後再補也可以，能累積點數就有一定誘因在。

環保局長江盛任則指出，未來舉辦源頭減量活動會根據對象設計適當的宣傳方式，也認同集點活動應該整合在同一個介面，未來整合在環保署的「環保綠點」介面是可能的選項之一。

此外，為減少1次性容器的垃圾量，市府本月6日起也結合「好盒器」容器租借團隊及樹懶科技所開發的「集點樹」電子點數交易平台，共同推動減塑生活運動PART2 「有好風器」活動，共計有20家飲料店參與，有「容器租借」及「自備容器」兩種優惠方式。

(中時 )