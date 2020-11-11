4年前W飯店毒趴命案，郭姓女模混用多種毒品中毒身亡，參與毒趴的劉姓女子，因打電話找「密醫」打排毒針，遭台北地方法院依非法執行醫療業務罪的共犯判刑7月，但台灣高等法院考量她非出於惡意，判刑6月，可易科罰金。可上訴。

劉女未確認吳姓男子（另案判刑9月確定）的醫師資格，在2016年12月7日上午7點多，郭女施打毒品過量產生不適症狀後，她透過微信傳送訊息要求吳男抵達現場為郭女施打排毒針，劉交付2500元予吳男。

北院將劉女判刑7月，高院認為她非當天「W HOTEL」2502號房活動之主辦人，也無證據足認其對於事發現場或是否要將郭女送醫等事具有主控權，她為減緩郭的身體不適，行為雖有不當，惟動機尚屬良善，並非出於惡意。

高院考量劉女坦承犯行，表示悔意，且本案發生前並無刑事案件紀錄，將她改判有期徒刑6月，可易科罰金。

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(中時 )