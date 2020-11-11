桃園一名小六少女和徐姓老師發生「師生戀」，4年來發生27次性行為，少女就讀高中時難過狼師與其他人發生同樣行為、被輔導老師發現才爆發，少女自責毀了狼師輕生。桃園地院審理時，狼師還要求減刑，法官認無可憫恕之處，依27個妨害性自主判16年10個月。

檢、警調查，徐姓男子在國小擔任少女的導師，少女自就讀小學6年級開始，到徐男在校外私設的補習班，2013年4月國小畢業前夕，徐男在補習班內對少女告白，之後多次把補習班的桌子當床、和少女發生性關係，甚至開車逼其口交吞精，事後還逼吃避孕藥。

少女2017年就讀高中，看到徐男和學妹有說有笑不理她，讓少女感到被拋棄而難過分手，並在日記透露輕生念頭，輔導老師了解後才爆發，少女一度以死相逼，要求不要往上報。

少女也曾難過哭泣，自己就像是「房思琪的初戀樂園」的女主角。2018年7月14、15以Line傳訊息給狼師「很抱歉我沒有遵守諾言」、「對不起我毀了你的人生，我拿命陪給你可好？」並在7月16日留下遺書後失蹤，隔天在新北瑞芳海邊被發現遺體。

徐男坦承性侵，但次數沒有這麼多。不過法官認為，少女若非親身經歷，無法對內容描述如此清楚，親友也作證少女曾提到自己被性侵，少女還稱自己愧疚，用性換取老師的擁抱。

對於徐男請求減刑部分，法官則認為，狼師惡性非輕，無顯可憫恕之處，也否認部分犯行、未與家屬和解。依照對未滿14歲之女子猥褻、性交、滿14歲以上未滿16歲女子為性交，共27罪合併執行16年10月，可上訴。

桃園市教育局表示，狼師在去年1月22日遭到解聘，並將資料登載於不適任教育人員系統。據了解，狼師事後以外送為職業。

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(中時 )