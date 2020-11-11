美國大選戰過後，投資不用選邊站。科技與生技醫療結合的發展趨勢，仍為全球產業成長前進的火車頭，有鑑於此，富蘭克林華美投信推出結合AI與生技醫療雙投資研究團隊，瞄準三大主題如：衛星物聯網、智慧城市與精準醫療的「富蘭克林華美AI新科技基金」，預計於11月23日開始募集，期盼掌握新科技趨勢，引領市場投資方向。

富蘭克林華美投信AI新科技基金與一般全球科技基金不同處在於:1.透過AI人工智慧與生技醫療雙團隊研究與操作；2.並非聚焦單一主題或單一產業之股票型基金，透過物聯網、精準醫療、智慧城市三大核心產業趨勢，彈性持有成熟與新興市場之技術或創新領先產業的領頭羊，面對市場波動時，進可攻、退可守，將協助投資人掌握全球最新AI新科技發展趨勢，並持續參與市場成長機會。

富蘭克林華美投信總經理黃書明表示，趨勢所在即為商機所在，以AI為物聯網核心，5G讓物聯網展開全面應用、驅動人工智慧(AI)的商機無限，加上低利環境資金充沛，往科技應用的領域可能性無限延伸，企業資金源源不絕投入之後，5G驅動AI科技升級，將引領人類生活改變，未來串聯的發展生活、周邊商機無限，故瞄準新趨勢推出AI新科技基金。

富蘭克林華美AI新科技基金擬任核心經理人黃壬信表示，AI新科技基金投資範圍將涵蓋三大趨勢包括衛星物聯網、智慧城市與精準醫療。其中，還包括五大投資主題產業如：自動車、衛星、AR&VR、體感以及智慧醫療等新興產業，此五大項產業複合年平均成長率自2019年起至2028年，預估各有18%至63%不等的高成長率，可見涵蓋商機無限。

首先，自駕車為智慧交通商機的先鋒，帶動智慧交通崛起，並孕育智慧都市的興起；今年電動車代表之一，特斯拉股價狂漲5倍已說明趨勢在此，黃壬信分析，未來無人車或自動車滿街跑並非不可能，而電動車商機更勝於智慧型手機市場，粗估智慧車市場約每年8,800萬台，每台2.5萬美元計算，全球將有2.2兆美元商機，而這還不包括周邊交通設施及其他智慧運輸工具的搭配，可以想像智慧交通與智慧城市將來的商機有多龐大。

黃壬信進一步分析，若以智慧交通與智慧城市而言，智慧交通商機應用到許多不同技術，例如:光學雷達、超音波、感測器、攝影機、3D視覺、精準定位等令人眼花繚亂，不同階段又有不同投資題材，建議想參與新科技趨勢的資金，交由AI新科技基金的雙投研團隊來操作，即可輕鬆參與這跨時代投資機會，降低自行深入研究這類產業個股與趨勢變化。

富蘭克林華美AI新科技基金的另一大投資主題為精準醫療，黃壬信表示，2020年第一季新冠肺炎疫情爆發之後，更加速市場對於遠距醫療、精準醫療與醫療科技結合的需求成長；新技術促使跨領域整合，未來5至10年內，更多未被滿足的臨床治療需求將藉由科技進步，可以獲得解決。

(時報資訊)