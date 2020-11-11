東科-KY(5225)公布第3季財報，在疫情過後，營收恢復疫情前水準，第3季營收32.55億元，年減6.7％，稅後虧損0.31億元，連續第4季虧損，每股虧損0.5元。目前9月單月已經轉虧為盈，因為今年基期較低，法人估計2021年營收有希望大幅成長，至少回到2019年百億元水準。

東科主要產品為家用音訊系統、個人音訊、喇叭單體模組、穿戴式音訊，由於Soundbar產品都以實體店銷售為主，因疫情導致實體店關門因而影響終端銷售，使得營收不振，第1季出貨量僅原預期的二分之一，第2季起積極出貨，但仍然比原本預期減少2成。此外，第1季為新機種開發高峰期，因疫情關係，無法開發新機種，加上供應商停工、缺工，導致毛利率也大減。

原料供應及缺工問題延續到第3季，第3季雖然營收回到旺季水準，但卻出現虧損情況，主要單季毛利率7.83％，比去年同期15.6％大幅下滑，前3季毛利率也僅6.44％，比去年同期14.64％也呈現砍半情況。累計前3季營收63.09億元，稅前淨損3.92億元，歸屬於母公司淨損3.82億元，每股虧損6.27元。

公司規畫越南新廠，未來產能將由大陸廠轉移至越南廠，預期將占總產能50％，並在越南設立木工、塑膠廠，明年下半年設立SMT廠，達到與大陸廠類似的垂直整合優勢。越南廠在生產效率提升下，努力降低生產成本，希望2021年越南廠毛利率可以逐步提升。

由於今年基期低，法人估計，明年營收成長性大，因越南供應鏈還在建置，毛利率要回歸2019年水準仍有難度，但改善空間大，逐季往獲利方向發展。

(時報資訊)