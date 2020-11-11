35歲生於神奈川縣的成人片女星里美尤利婭，日前傳出家中遭兩男闖入，對方強行拿走了約現金600萬日幣，相當於162萬台幣。最近里美尤利婭受訪，被問當時家裡為何要放那麼多現金，她坦言那筆錢本來是要拿來整形和投資之用。

里美尤利婭12年前出道，在成人片界名氣頗旺，也常透過社群軟體分享近況，大秀奢華物品，早年她曾傳出逃漏稅，但她事後澄清是接受了男性友人的錢，然金額非她決定，是自由戀愛情變後的「分手費」，又傳出她過去曾和多名金主往來，包括醫生、地產商大亨等。

上月底里美尤利婭被爆家中遭兩名竊賊闖入，但幸好里美尤利婭沒受傷，家中600萬現金被搶，案發後5小時，當地警方逮捕了嫌犯和同黨，其中200萬不翼而飛，近日她接受《女性自身》專訪，問她這筆錢原本計畫用途，她承認是修修臉的基金。

里美尤利婭說，今年因為疫情，讓她也擔心起生活收入會不會沒著落，聽聞友人建議打算投資開源，又因定期整容需要現金，才會在家裡放這麼多錢。

(中時新聞網)