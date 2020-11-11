東寧派出所備勤員警賴蓉磁10日成功阻止民眾遭詐騙。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

南市警一分局東寧派出所10日接獲轄內東區長榮路某金融機構通報，稱有民眾要匯款約百萬元，行員直覺該女子疑似遭詐騙，立即通報警方。警方到場了解後，發現女子確實遭詐騙，及時阻止並守住女子百萬元財產。

東寧派出所備勤員警賴蓉磁10日獲報前往了解，該名郭姓女子表示，日前在網路認識一名男子，誆稱介紹投資網站並協助操作獲利，但因疫情關係影響資金控管，故要求郭女先匯款約100萬元至國內指定銀行帳戶後，才能領回之前協助操作投資獲利的權利金，且該男子出示相關獲利資料，讓郭女信以為真，準備前往匯款。

所幸機警的行員、員警了解後，向郭女解釋此為典型詐騙手法，是詐騙集團常用「假投資網站」詐騙伎倆，同時也從手機網路上搜尋詐騙手法等相關真實案例，此時郭姓女子才大夢初醒，明白自己差點將辛苦掙來的100餘萬元拱手送人。

第一分局提醒，如遇到疑似詐騙手法，一定要謹記保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙諮詢，並呼籲民眾如有標榜高額獲利、穩賺不賠的投資機會應盡量避免，多一份警惕、少一份損失。

(中時 )