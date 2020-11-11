【現場直播】今新增4名境外移入，指揮中心最新記者會說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布，國內新增4例境外移入COVID-19(新冠肺炎)確定病例(案582至585)，其中3例自印尼入境，1例自比利時入境。

指揮中心表示，案582、584、585均為印尼籍女性，年齡介於20多歲至40多歲，10月28日自印尼搭機來臺工作，入境後分別前往國內3處集中檢疫所檢疫。3人入境迄今均無症狀，11月9日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診，目前住院隔離中。由於3人無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無需匡列接觸者。

指揮中心指出，案583為比利時籍30多歲男性，因受臺灣公司邀請來臺從事商務活動，10月24日自比利時至荷蘭搭機，於10月25日入境臺灣後，前往防疫旅館居家檢疫。個案入境時無症狀，並持有登機前3日內檢驗陰性報告，居家檢疫期間，曾於10月31日出現嗅味覺異常症狀，因隔天症狀緩解，故未就醫及通報；個案11月9日檢疫期滿後，至其他旅宿進行自主健康管理，因臺灣公司要求，11月10日至醫院自費採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。

指揮中心表示，目前已初步掌握案583接觸者2人，為自主健康管理期間入住之旅宿工作人員，列為居家隔離對象；將進一步調查個案檢疫期滿後至住院隔離前是否有其他活動史，以匡列可能之接觸者。

(中時新聞網)