桃園市政府9日公告桃園航空城區段徵收案，長期關注土地正義，並訴求廢除區段徵收制度的政大教授徐世榮，得知行政院長蘇貞昌及內政部長徐國勇將出席地政節活動，率桃園居民前往抗議，並痛批民進黨政府現在做得比前苗栗縣長劉政鴻還要狠。

桃園市政府公告航空城區段徵收範圍高達3151公頃，不少民眾為保祖產不惜以死相搏。徐世榮今天帶著民眾手舉「反對區段徵收」、「廢除區段徵收惡法」手版，到公務人力發展學院門口抗議。

徐世榮表示，2014年民進黨在野時，還有22位立委提案，要廢除區段徵收制度，標舉區段徵收違憲、侵害基本人權、剝削人民財產。現在民進黨是立法院多數黨，卻對此完全不認帳。

徐世榮憤憤不平地說，苗栗大埔案政府徵收154公頃，就死了很多人，現在桃園航空城要徵收3151公頃，民進黨政府現在做得比劉政鴻還要狠。不過，在蘇貞昌及徐國勇離開時，抗議民眾雖高喊口號，但車隊還是揚長而去，只能眼巴巴望著官員的車尾燈。

(中時 )