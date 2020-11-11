PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

美國總統大選由民主黨候選人拜登宣布勝選，現任總統川普則不承認敗選，宣稱將展開法律大戰。川普已提出多項法律訴訟，聯邦參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈9日對此表示支持，司法部長巴爾同日也授權聯邦檢察官在總統大選結果認證之前，針對投票違規的「實質指控」展開調查。美國大選發展一波未平一波又起，牽動著台灣網友的心，有川粉更表示「人說肖拜（台語「囂張」之義）沒落魄久」，一旦川普逆轉將換人崩潰。

川普9日又連發5則推文，點名包括內華達、威斯康辛、賓州、喬治亞等4個州的選舉過程有問題，預告選票將會有「驚人」變化，要大家「等著看」。此外，川普的律師團隊在賓州提起訴訟，要阻止賓州官員認證（certify）拜登在這一州勝選的結果。握有政權交接資源的美國總務署（GSA）署長墨菲迄未簽署文件確認拜登當選，並批准進行政權交接事項，拜登團隊為此正考慮對其提出法律訴訟。

網友在PTT論壇發表《萬一川普逆轉 版上會多崩潰》一文，寫道：「人說肖拜沒落魄久，現在結果還沒出來，一堆4%仔就在高潮。萬一過了個週末川普逆轉了，版上是不是會有崩潰潮？」

文章一出，討論熱烈。網友紛紛留言：「大家都開始拍拜登馬屁了」、「還在崩潰」、「鄉民都左臉哭右臉笑，左臉笑右臉哭，多重人格」、「從老拜粉，變成老川粉而已」、「沒有萬一」、「不會怎樣，4年前希粉轉川粉，今年轉拜粉」、「我是蠻想看到等蟑螂都變拜粉後，三普（指川普）卻逆轉了」、「票就剩1%，一直開不完，不太懂」、「好期待喔，政黑版主說不定來八卦嗆大家吃屎，真想看看」。

(中時新聞網)