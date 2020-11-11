宜蘭河沿岸規畫有自行車道，常有民眾健行、踩鐵馬漫遊，宜蘭市公所為創造民眾休憩空間，在西門橋下施作「宜蘭河綠水漫遊廊道工程」，今天（11日）市長江聰淵前往視察工程成果，並盼廊道的啟用能讓宜蘭河岸綠廊更加活絡。

宜蘭市公所表示，「宜蘭河綠水漫遊廊道工程」獲得交通部觀光局補助，核定總經費620萬元，今年2月17日開工，已全數完工並正式啟用，計畫焦點是改善在西門橋旁西鄉德政碑的老舊平台，整理平台同時也改善自行車道及休憩空間，利用斜坡整理為橋下地景遊憩區等。

江聰淵指出，宜蘭河有即將正式通車的宜蘭橋、慶和橋、西門橋，這些橋梁的橋下空間，都是市公所增設景觀遊憩空間的重點，如宜蘭橋周邊的籃球場、滑板場，慶和橋的津梅棧道也完工一段時間，橋下空間彼此相互串聯，經過改善的空間希望能成為健行、親子間遊憩，以及文化等活動的最佳場域。

(中時 )