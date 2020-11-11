鼓鼓呂思緯在《嘿，你畢業後想幹嘛？》節目中藉由自身經歷，與學生分享如何面對社會的挑戰，第5集來到德明財經科技大學熱音社，沒想到他前腳才剛踏進社辦，教學長就先來個下馬威：「聽說你是新來的，你繳費了嗎？沒繳費滾！」嚇得鼓鼓馬上繳了4年社費，但其實一切都跟鼓鼓開個小玩笑，社長隨即送上社服迎接他。

鼓鼓高中就已組團，在高一升高二暑假就曾報名過春吶，一群人就跑到墾丁，回想起第一次表演，相當熱血。鼓鼓鼓技了解，曾任骨頭樂團與八十八顆芭樂籽鼓手，還曾受邀擔任張惠妹分身「阿密特」的鼓手，連師兄五月天也讚賞他的才華，更有六歲的小粉絲因為喜歡鼓鼓而去學打鼓，得知消息的鼓鼓，時常關心小粉絲學習狀態，並給予心得分享。

德明熱音社的同學知到鼓鼓到來，跟他下戰帖，挑戰單手打鼓，雖然PK較勁，現場卻一點也沒火藥味。鼓鼓也以過來人的經驗分享，「現在玩音樂不一定要變成職業音樂人，音樂也可變成我們的生活」希望學生能思考當初為什麼進入熱音社，並開始想未來可從事什麼工作。

《嘿，你畢業後想幹嘛？》於每週晚上8點在鼓鼓呂思緯官方YouTube頻道播出，接下來鼓鼓也將陸續前進各大校園，與學生交流。鼓鼓現正全心投入11月21日「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會，是鼓鼓呂思緯出道至今極致散發自我能量的一場大型表演，一場融合精彩演唱、帥氣舞蹈、樂器飆玩等個人魅力集大成的感官大秀即將登場。

鼓鼓來到德明熱音社玩音樂。（相信音樂提供）

鼓鼓來到德明熱音社玩音樂。（相信音樂提供）

(中時 )