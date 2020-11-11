總統蔡英文8月無預警宣布全面開放萊豬進口，引發強烈反彈，民進黨立委高嘉瑜本月2日質詢時，詢問萊豬進口是否為我方主動提議，外交部對此不否認，引發風波。對此外交部10日發出聲明稿澄清，網友看完後痛罵越描越黑。

對此外交部10日在官網發布新聞稿，大動作澄清，表示「曾政務次長當日在回應立法委員提問時，已明確澄清這是我國政府針對整體國家利益做出的考量，外傳我方對川普政府拋出善意的說法並不正確，事實上我國政府宣布該項政策後，立即接獲美國跨黨派的公開支持」。

對此，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」發文砲轟，表示民進黨政府凡事都要馬維拉，但馬前總統那時是美國強硬要求，而且經過無數談判攻防才獲得對國人危害最低的成果；而你們呢？被逼了嗎？被強迫了嗎？有萬般不得已的理由嗎？否則為什麼要這樣對待自己的同胞？到底愛台灣愛到哪裡去了？

該粉專怒批現在的政府不管幹了什麼狗屁倒灶的荒唐事，只要抬出抗中愛台就可以被原諒，引發網友共鳴，紛紛表示「進口美豬搞了半天真相大白，原來是民進黨，舔川普的LP兼出賣台灣人的健康」、「真的把817當白痴了」、「這根本就是賣台啊」、「還在玩文字遊戲硬凹」、「可以明講我們得到什麼利益嗎？」、「錯誤的政策就是謀殺」。

(中時新聞網)