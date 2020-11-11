台中市府社會局響應「國際身心障礙者日」。（盧金足攝）

台中市府社會局響應「國際身心障礙者日」。（盧金足攝）

台中市府社會局響應「國際身心障礙者日」，社會局長彭懷真頒獎表揚復康巴士捐贈者。（盧金足攝）

台中市府變成巴黎的浪漫風情！惠中樓一樓改頭換面，紅十字會與身障協會打造真實的噴泉、美麗花藝。（盧金足攝）

台中市政府社會局響應「國際身心 障礙者日」，社會局長彭懷真頒獎表揚復康巴士捐贈者，其中，張胡月桃的先生是復康巴士乘客，先生過世後，發現先生有一筆從沒動過的存款，張胡月桃湊到105萬，捐贈一台復康巴士，完成先生遺願，另一半的愛心繼續受惠其他需要者，感動人心。

社會局舉辦國際身障日活動，今年是身權公約實施第六年，身權公約簡稱C、R、P、D，記者會上以愛心串起這四個英文字母，由彭懷真及與會貴賓一起放入彩球，共同啟動「平等融合 力量無限」標語，象徵市府重視身障朋友的權利，希望大家齊心推動各項身障福利服務，落實身權公約的理念。

「輪飆舞集」的輪椅國標舞中熱力開場，身障者與直立人的共舞恰恰，正象徵今年身權日「平等融合力量無限」的主題，融合讓大家更有力量。

彭懷真表揚今年捐贈復康巴士的公益企業，及捐助推動身障福利的逢甲大學校友會，頒發績優復康巴士司機，代表市府及所有身心障礙朋友表達萬分感謝。

台中市目前有275輛復康巴士，代表有275名司機正在為身心障礙者服務，今天接受表揚的復康巴士績優人員中，5名服務年資超過8年。

復康巴士司機張建敏表示，在服務過程中深深地感受到復康巴士對於身障者就醫及社會參與有很大的幫助，他熱愛這份工作，感謝市府給予他協助身障者的機會。

復康巴士司機陳建荃因為久候乘客未到，機警敲門，發現乘客倒臥在客廳不動，立刻實施CPR急救，協助家屬送醫。

彭懷真表示，今年是身權公約實施第六年，今年的活動主軸是「平等融合 力量無限」，彭局長表述，自己從10幾歲開始擔任身障機構的志工，先前任職的單位也承接很多身障相關方案。

他說，有些身障者障礙程度比較嚴重，且家人支持較不足，可由全日型身障機構照顧，但大部分身障者，可以透過支持性服務，留在家裡或社區生活或受照顧，社會局提供更多元的服務方案，讓身障朋友都能尊嚴且自立生活。

中市6區身心障礙者社區資源中心，向上福利基金會承辦，和家庭照顧者支持服務，由台中市紅十字會承辦，舉辦成果展，夢幻般的花藝佈展，邀請民眾來市府當網美打卡留念，與身障者互動，拍照就能挺身權。

台中市府變成巴黎的浪漫風情！惠中樓一樓改頭換面，紅十字會與身障協會打造真實的噴泉、美麗花藝，身障坐輪椅的國標舞者10日在噴泉前起舞，還有很多民眾在美麗花卉造景前拍照，洽公的市府吸引很多民眾享受偽出國的感受。

(中時 )