保護元件廠-興勤(2428)及PCB鑽針廠-尖點(8021)受惠於傳統旺季來臨及產品組合優化，第3季業績表現亮眼，其中興勤第3季稅後盈餘為4.19億元，季增23.96%，創下單季歷史新高，累計前3季每股盈餘為7.47元；尖點第3季合併毛利率達35.23%，季增4.88個百分點，營業淨利達1.63億元，季增63%，同步創下單季歷史新高，單季稅後盈餘9400萬元，為19季來新高，由於財報出色，今天兩家公司盤中股價連袂亮燈漲停。

興勤為保護元件廠，主要產品為熱敏電阻、壓敏電阻(MOV與MLV)及傳感器，其中壓敏電阻功能為過電壓保護，熱敏電阻則為過電流保護，而熱敏電阻又依溫度分為正溫度係數熱敏電阻(PTC)及負溫度係數熱敏電阻(NTC)，若以安裝方式來看，有傳統插件型、SMD表面黏著型及整合型模組各式傳感器等。

第3季因進入傳統旺季，且車用市場需求增溫，興勤第3季合併營收16.19億元，季增8.77%，營業毛利為7.81億元，季增13.02%，單季合併毛利率為48.22%，季增2.1個百分點，年增5.39個百分點，營業淨利為5.79億元，季增21.13%，營業淨利率為35.76%，季增3.82個百分點，年增8.03個百分點，單季毛利率及淨利率均創下單季新高，稅後盈餘為4.19億元，亦是單季歷史新高，單季每股盈餘為3.27元；累計前3季營業毛利為18.96億元，合併毛利率為45.01%，年增5.28個百分點，營業淨利為13億元，營業淨利率為30.84%，年增6.33個百分點，稅後盈餘為9.56億元，每股盈餘為7.47元。

尖點自2019年開始執行聚焦收斂策略，雖然今年前10月合併營收24.11億元，年減1.92%，但減虧效益逐漸顯現，且5G相關應用激增，PCB廠產品升級，尖點5G系列鑽針產品出貨穩定放量，兩大因素帶動尖點本業獲利能力大躍進。

尖點第3季合併營業收入為8億元，季增8.8%，年成長2.8%，營業毛利為2.81億元，單季合併毛利率為35.23%，季增4.88個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為1.63億元，季增63%，年成長41.7%，創下單季歷史新高，由於第3季完成子公司上海和錦公司的股權轉讓案，認列約3700萬處分利益及認列切削刀具設備減損損失約7000萬元，單季稅後盈餘為9400萬元，季增50.8%，年增34.5%，以加權平均股數1億4200萬股來計算，單季每股盈餘0.66元，累計前3季營業毛利為6.54億元，年成長7.21%，合併毛利率為30.7%，年增2.98個百分點，營業淨利為3.03億元，年成長40.93%，稅後盈餘為1.77億元，年成長12.74%，每股盈餘為1.25元。

展望第4季，尖點總經理林若萍表示，第4季鑽針及鑽孔服務可望延續第3季狀況，預估鑽針營收佔比會往上，刀具事業佔比會往下，而鑽針佔比往上對毛利率將有正面助益。

(時報資訊)