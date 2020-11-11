高雄巿長陳其邁11日宣布仁武產業園區11月19日動工。（曹明正攝）

高雄巿議會11日巿政總質詢，巿長陳其邁答詢時表示，耽誤了2年的仁武產業園區總面積74公頃，產業用地48公頃的土地，11月19日正式動工，因為牽涉到航太產業，以及很多高階製造的廠商，用地需求其實非常殷切。

菊系巿議員聯合質詢，邱俊憲針對仁武產業園區認為，從經發局到都發局，還有在前巿長韓國瑜任內，均遲遲沒辦法動工，連廠商也在等。他問巿長，高雄現在是投資最好的時機，但仁武產業園區到底何時可正式動工？

陳其邁答詢說，他擔任市長大概80天，幾個問題都加速在解決，例如輕軌成圓。另一個受耽誤的是大林蒲遷村，因為它是未來新材料產業園區，必須把地整理好，讓石化產業往高值化發展，所以遷村計畫也按期程加速前進。

總面積74公頃的仁武產業園區，陳其邁說，耽誤已2年，其中產業用地48公頃，在11月19日就會正式動工，因為其中牽涉到航太產業，以及很多高階製造廠商，其中用地需求其實非常殷切，未來不見得還會有那麼好的一塊地。

「機會稍縱即逝」他趁機宣傳，該園區交通好，離市區、高鐵都近，在台灣要找這麼好的地其實非常困難，配合經發局成立投資高雄事務所提供單一窗口，已有很多國際級航太產業廠商願意進駐，投資高雄、現在時機最好。

(中時 )