一名在本島調往金門服役的女士官，因人生地不熟常遭受學長照顧，兩人因此發展出軍中戀情，多次在營內司令台、庫房民宿以及租屋處內發生關係，去年男方得知學妹竟有男友，認為學妹劈腿，發訊息威脅要趁懇親時，與她男友「驚喜與不期而遇」揭穿此事。於是先主動向長官舉發遭到性侵並提出控告，導致男方遭強迫退伍，未料事後男方遭不起訴處分反控學妹誣告並要求80萬賠償，但經過偵查，雙方在多次性行為中，男方曾有一次違反學妹意願，因此遭到駁回。

判決書記載，女方在108年4月調至金門服務，因對於金門人生地不熟，且首次至外島服役，對於勤務、周遭環境與同袍相處等均處於學習及適應階段。凡方基於學長之便，就經常關心並發展出戀情。

根據女方控訴，去年108年5月底某日晚上，男方前往她宿舍邀約至司令台處聊天，但卻強壓她於牆上，雙手反制，並強行拉下運動褲，自後方性侵得逞。之後學長一再以此事威脅她，還揚言要告訴男友，威脅她須聽從其指示，並稱唯有其高興、順心，被告始有寧靜之日子可過。

學妹為避免此事曝光後將無法順利於金門服役，且勢必將失去已論及婚嫁之男友，只得選擇一再隱忍，甚至聽從被告 指示撰寫情書並與其在外租屋，與其佯裝為男女朋友之樣，此後學長還多次在庫房、民宿以及租屋處對她性侵得逞。後來因學長變本加厲，並要脅將給被告男友「驚喜」與「不期而遇」後，才忍無可忍，並於同袍之鼓勵下，鼓起勇氣舉發。

但男方在偵查時表示，雙方在軍中有曖昧關係，也有發生性行為，但後來發現學妹另有交往中之男友，於是協商退伍後即結束軍中這段不正常關係，兩人並繼續交往。但又發現學妹兩度另有其他曖昧對象，兩人發生爭執後學妹才提告，事後他受禁假、禁足、監管等處分，且引發軍中輿論，被譏笑為強姦犯、性侵犯等，受同儕、長官之言語霸凌，甚至讓他一度想不開，不得已才提出證據。

檢方調查後，發現兩人在案發後，持續密集聯絡有違常理，以罪證不足不起訴處分。男方為討回清白向學妹提出誣告及求償80萬元，但法院審理時查看雙方對話紀錄後，也認定男方有威脅之情事，至少有一次違反女方意願，認定賠償無理由，因此求償遭到駁回。

(中時新聞網)